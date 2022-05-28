شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم، اليوم السبت، فريق المصرى، تدريباته بمعسكره المقام ببرج العرب، استعداداً للقاء المقبل أمام بيراميدز، والذى يجمع الفريقين غداً الأحد ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية.

وشهدت الفترة الماضية تراجعاً ملحوظاً في نتائج النادي المصري، حيث لم يحصد الفريق البورسعيدي سوى نقطة واحدة في 7 مباريات متتالية، وذلك منذ الفوز على الأهلي بهدف نظيف، حيث خاض المصري بعدها 7 مباريات تعادل في مباراة واحدة وخسر 6 لقاءات أخرى، ليحصد نقطة واحدة من أصل 21 نقطة.

ويرجع آخر فوز للنادي المصري في الدوري العام، إلى ما قبل 48 يوماً وبالتحديد في 9 أبريل الماضي، عندما فاز على النادي الأهلي بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق الفريق البورسعيدي طعم الانتصارات، كما ودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي الدوري العام، فشل المصري في حصد أي انتصار بعد الفوز على الأهلي، حيث خسر أمام الزمالك 2/1، ثم أمام المقاولون العرب 2/0، ثم أمام الإسماعيلي 3/2، وتعادل مع غزل المحلة 1/1، وخسر أمام سموحة 2/1، ثم أمام فيوتشر 1/0، وأخيراً أمام البنك الأهلي بنتيجة 3/2.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 13 برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز المصري في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المصرى 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً آخر.