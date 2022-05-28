شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه وادى دجلة وديا اليوم استعدادا لتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب الشباب بقيادة محمود جابر نظيره في وادي دجلة، وديا فى السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، استعدادا لبطولتي كأس العرب للشباب 2022 وبطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر 2023.

وطلب محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب من الجهاز الإداري للمنتخب الاتفاق على ثلاث مباريات ودية خلال معسكر الفريق الذي انطلق السبت 21 مايو ويستمر حتى يوم 10 يونيو المقبل.

وتبدأ المباريات الودية اليوم تزامنا مع بداية الأسبوع الثاني من المعسكر لمنح اللاعبين فرصة الانسجام في التدريبات الجماعية قبل الدخول في احتكاكات ودية.

وشدد جابر على أن تكون المباريات الثلاثة أمام فرق كبير سواء من الدوري الممتاز أو دوري القسم الثاني، لإكساب اللاعبين الخبرات اللازمة استعدادا للاحتكاك الرسمي.

وكشف محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003، أن معسكر الفريق انطلق في أحد الفنادق بتواجد 30 لاعبا بدون اللاعبين المحترفين، موضحا أن المعسكر داخلي فقط، ومفتوح لمدة 10 أيام.

وانتظم منتخب الشباب مواليد 2003، في معسكر مفتوح خلال الفترة من 21 مايو الجاري وحتى 30 من نفس الشهر، بعدها ينتظم المنتخب في معسكر مغلق خلال الفترة من 31 مايو الجاري حتى 10 يونيو المقبل، تتخلله إقامة مباريات ودية.