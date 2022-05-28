شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: أسبقية صبحى على أبو جبل فى قائمة حراس منتخب مصر "مقصودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد ناجي، مدرب حراس المنتخب السابق وسيراميكا حاليا، أنه تفاجأ بوضع اسم محمد صبحي حارس فاركو في الترتيب الثاني بين حراس مرمى الأربعة التي أعلن عنهم إيهاب جلال، قائلا: "أعتقد أن وضع صبحي قبل أبو جبل في ترتيب الحراس خلال الفيديو الذى أعلن فيه إيهاب جلال القائمة مقصود".

وتابع ناجي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "أبو جبل كان عليه جدل كبير في الفترة الأخيرة، وترتيب صبحي قبله في قائمة الحراس منطقي، لكن أبو جبل لديه تاريخ كبير مع المنتخب ولا يجب أن يحاسب بالقطعة، ما فهمته من الفيديو الذى قدم به المدير الفني القائمة أن صبحي هو الحارس الثاني بعد الشناوي وليس أبو جبل".

وأكمل ناجي: "مركز حراس المرمى في مصر ثري للغاية، لدينا حراس موهوبين للغاية، وهناك أسماء كانت تستحق مثل الهاني سليمان وعامر عامر ومحمد بسام".

وواصل مدرب حراس سيراميكا: "أنا محظوظ في تجاربي التدريبية بالحراس الموجودين فيها، كان لدي حارس ممتاز في سموحة هو الهاني سليمان، والآن لدي عامر عامر حارس متميز للغاية".

واستطرد ناجي: "محمد عواد حارس مميز للغاية ويملك خبرات، الجدل كان على أبو جبل، لكن رصيده مع المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية يشفع له على حساب عواد".

ويواجه منتخب مصر نظيره الغينى فى الجولة الأولى بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 يوم 5 يونيو على استاد القاهرة، قبل أن يطير إلى مالاوى لمواجهة إثيوبيا فى الجولة الثانية يوم 9 من الشهر ذاته.

وتضم القائمة التي تعد الأولى لإيهاب جلال في مشواره مع المنتخب، 44 لاعبا منهم 8 محترفين بالخارج، واللاعبون هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود علاء، علي جبر، محمود الونش، محمود مرعي، مصطفى الزناري، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد حمدي، محمد هاني، عمر كمال، عمر جابر.

خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، أحمد حمدي، خالد الغندور، حسين الشحات، محمد النني، نبيل عماد "دونجا"، مهند لاشين، محمد متولي "كناريا"، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، محمد إبراهيم، أحمد عبد القادر، محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، أحمد سيد "زيزو"، إبراهيم عادل، أحمد رفعت، رمضان صبحي، عمر مرموش، مصطفى شلبي، أحمد عاطف، مروان حمدي، محمد شريف، مصطفى محمد.