شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم السبت 28 / 5 / 2022 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره الإسماعيلى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى قمة جديدة بالكرة المصرية لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أولاد العم.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى

تقام مباراة الزمالك والإسماعيلى فى السادسة والنصف مساء اليوم السبت على ملعب الأخير بالقاهرة، فى إطار الأسبوع الـ21 من عمر منافسات الدوري العام.

الإسماعيلى يعود للتألق مع حمزة الجمل

حصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا كليوباترا وتعادل مع البنك الأهلى منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

ترتيب الزمالك فى جدول الدوري

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى اليوم السبت بالدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.