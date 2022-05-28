شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم السبت 28 - 5 - 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم السبت منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز بإقامة ثلاثة مباريات مثيرة، حيث يلتقي الزمالك مع الإسماعيلي بينما يلعب غزل المحلة أمام طلائع الجيش ويتحدى سموحة نظيره إنبى.

الزمالك يعود للدوري المصري الممتاز السبت 28 مايو 2022 أمام الإسماعيلي خلال اللقاء الذي سيقام، في السادسة والنصف مساء اليوم، على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي بدلا من استاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ 21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

كما يستقبل فريق غزل المحلة في الرابعة عصر اليوم السبت نظيره طلائع الجيش على ملعب الغزل بالغربية، في مواجهة مثيرة تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات والخسارة فى مثلها والتعادل فى 10 مباريات.

ويغيب عبده يحيى، مهاجم فريق غزل المحلة، عن لقاء فريقه القادم أمام طلائع الجيش بسبب الإيقاف عقب الحصول على الإنذار الثالث في مباراة إنبى الأخيرة.

وفي اللقاء الثالث، يحل فريق إنبي ضيفا ثقيلا على سموحة، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقرر مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة وليد عرفات صرف 10 آلاف جنيه لكل لاعب بالفريق السكندرى عقب الفوز على إيسترن كومبانى و استعدادا لمواجهة إنبى.