شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق بيراميدز استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام على ملعب برج العرب.

وطالب اليونانى تاكيس جونياس من لاعبي فريقه ضرورة تحقيق الفوز واستغلال تراجع مستوى المصري في الفترة الأخيرة من أجل اقتناص الثلاث نقاط.

وقال تاكيس إنه محبط للغاية من طريقة وأسلوب لعب بعض المنافسين، مشددا على أنه ليس من الطبيعي أن تلعب الفرق بهذا الشكل، في حين لا تتدخل الحكام من أجل حماية الفريق المنافس، من أسلوب لعب الفريق الآخر، وادعاء لاعبيه الإصابة وإضاعة أغلب وقت اللقاء، في السقوط أرضا وادعاء الإصابة بهذه الطريقة.

مشددًا على أن الكرة التي تقدمها بعض الفرق والتي تعتمد في أغلبها على إضاعة الوقت، ان تفيد الكرة المصرية ومنتخب مصر في شيء، فليس من المعقول أن تلعب المباراة لمدة دقيقتين ثم تتوقف لدقيقة أو أكثر لسقوط لاعب مدعيا إصابته دون أن يتدخل الحكم أو يساعد على استئناف اللعب وهو دوره الأساسي بل بالعكس يشهر الحكم ٣ إنذارات ضد لاعبي فريقي في مواجهة فيوتشر لاعتراضهم على إضاعة الوقت بهذا الشكل.

أوضح جونياس أنه يشكر لاعبي بيراميدز على مجهودهم والأداء الذي قدموه طوال مواجهة فيوتشر ومحاولة خلق الفرص للتسجيل رغم إضاعة المنافس للوقت بهذا الشكل، وهو أمر ليس بجديد ويواجهه منذ توليه المهمة، موضحا أنه يمكن أن يواجه الفرق التي تلعب بشكل دفاعي كامل بصورة عادية، ولكن ليس من المقبول مواجهة فريق يعتمد لاعبوه إضاعة أكثر من نصف وقت المباراة في ادعاء الإصابة والسقوط بهذه الطريقة.

أكد أنه سيواصل العمل من أجل حل مشكلة إضاعة عشرات الفرص المؤكدة خلال المباريات وحل تلك الأزمة في الفترة المقبلة بأي طريقة ممكنة.، وعلى ثقة كبيرة من لاعبيه وقدرتهم على العودة لمشوار الانتصارات مستقبلا.