فيريرا يطالب مدافعى الزمالك بفرض رقابة لصيقة على 3 دراويش

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القاهرة - سامية سيد - تحدث البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك مع مدافعي الفريق قبل مواجهة الإسماعيلي المقرر لها اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدورى.

ومنح البرتغالي فيريرا تعليمات مكثفة لمدافعي الفريق قبل مباراة الإسماعيلي بضرورة التركيز طوال فترات المباراة، وعدم الاندفاع في الالتحامات التي تتسبب في احتساب ركلات جزاء علي الفريق، وحصول المدافعين على إنذارات.

كما طالب فيريرا المدافعين بعمل المساندة الهجومية للاعبي الوسط لعدم ترك مساحات بين خطي الوسط والدفاع حتى لا يستغلها لاعبو الإسماعيلي الذين يمتازون بالمهارة العالية والسرعات، وشدد فيريرا على ضرورة مراقبة مفاتيح لعب الإسماعيلي المتمثلة في محمد الشامي وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي.

من ناحية أخرى تدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك السماح للثنائي رزاق سيسيه ومحمد اوناجم بالرحيل عن الفريق نهاية يونيو المقبل وذلك عقب انتهاء عقودهما مع النادي، واتفق اللاعبان مع إدارة الزمالك علي الرحيل نهاية الموسم دون تجديد للتعاقد.

وجاء اقتراح إدارة الكرة بالموافقة علي رحيل الثنائي بنهاية يونيو دون الانتظار لنهاية الموسم في 30 أغسطس لتوفير راتبهما الشهري في ظل خروجهما من حسابات البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق .

من ناحية أخرى طلب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك من عبد الله جمعة الظهير الأيسر ضرورة انقاص وزنه خلال الفترة المقبلة، ليكون جاهز بدنيا من أجل المشاركة في التشكيل الأساسي للمباريات القادمة للفريق.

وأكد فيريرا للاعب انه يمتلك مهارة كبيرة والفريق في حاجة لمجهوده ولكن يحتاج الي انقاص وزنه في اسرع وقت، وطلب فيريرا من معاونيه تنفيذ برنامج تأهيل مكثف لعبد الله جمعة لكي يكون جاهز للمشاركة في المباريات أساسيا.