شكرا لقرائتكم خبر عن بكري سليم: المقاصة بصدد الاتفاق مع مستثمر جديد لرعاية النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، إن ناديه بصدد الاتفاق مع مستثمر كبير لرعاية النادي في الفترة القادمة.

وتعادل المقاصة اليوم سلبيًا مع فاركو، ضمن الأسبوع 21 من الدوري، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز قبل الأخير.

وأكد بكري سليم، في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يذاع عبر قناة الزمالك مع الإعلامي طارق يحيى، أن المقاصة يعاني من أزمات مالية، مناشدًا أشرف صبحي وزير الرياضة، بدعم النادي في الفترة القادمة.

واختتم بكري سليم تصريحاته، مؤكدًا أنه يتمنى تخطي الكبوة الحالية والاستمرار الدوري الممتاز، متمنيًا العودة للعب على ملعب الفيوم مرة أخرى.

وحسم التعادل السلبى نتيجة لقاء مصر المقاصة وفاركو في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.