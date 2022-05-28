شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور يشارك فى معسكر إعداد الـ VAR بالمغرب استعدادا لأمم أفريقيا للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الحكم الدولي المصري أحمد الغندور اليوم السبت بمعسكر إعداد حكام الـ VAR، المقرر مشاركتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2022، التي تقام في المغرب خلال الفترة من 2 وحتى 23 من شهر يوليو المقبل عقب اختياره من قبل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف".

ويتواجد الحكم الدولى أحمد الغندور برفقة المُحاضر تامر دري عضو لجنة الحكام الرئيسية والمعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذى تم اختياره محاضرا للمحكمات المشاركين في منافسات البطولة، فضلًا عن تواجد 5 حكام رجال عرب.

وتم اختيار 3 مُحكّمات مصريات، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2022، وهن: شاهندة المغربي - منى عطا الله - يارا عاطف، لمعسكر حكام الـ VAR.

وجاء اختيار الحكم أحمد الغندور للمشاركة في معسكر إعداد حكام الـ VAR، والمشاركة في منافسات نهائيات كأس الأمم الأفريقية، بصفته أحد عناصر الخبرة المتميزين والحكام الأكفأ داخل القارة السمراء، نظرًا لما قدمه من أداء متميز في كان 2021 بالكاميرون.