شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المغرب السابق: الشناوى أهم لاعب فى الأهلي.. والنهائى يُكسب ولا يُلعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد التيمومي، أسطورة منتخب المغرب السابق، عن مواجهة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال التيمومي في تصريحات تليفزيونية: "المباراة النهائية تُكسب ولا تُلعب وستكون المباراة صعبة من جميع النواحي صعب تتوقع الفائز".

وأضاف: "بالنسبة لي أهم لاعب في الأهلي هو محمد الشناوي حارس الأهلي، حارس كبير ولديه مؤهلات مميزة ومستقبلا مبهرا".

وواصل: "خوض المباراة على ملعب محمد الخامس سلاح ذو حدين من الممكن أن تكون عامل إيجابي للوداد ومن الممكن أن تكون عامل ضغط على لاعبي الوداد".

ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربى فى التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلى للحفاظ على لقب دورى أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة فى تاريخه والثالثة على التوالى.

وتضم قائمة الأهلي في المغرب التي أعلن عنها بيتسو موسيمانى المدير الفنى 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.