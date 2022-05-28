شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أندية من الدوري المصري تمثل المنتخب الوطني بـ36 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل 10 أندية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، قائمة المنتخب الوطني بـ36 لاعبا، وجاء الأهلي في القمدمة بـ11 لاعبا مقابل 6 لاعبين من الزمالك ومثلهم من بيراميدز، وأربعة لاعبين من فيوتشر.

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة اللاعبين المبدئية لمعسكر المنتخب المقبل في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو والذي سيخوض خلاله المنتخب مباراتى غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023.

وجاء تمثيل الأندية العشر كالتالي: "الأهلي 11، الزمالك 6، بيراميدز 6، فيوتشر 4، طلائع الجيش 2، سموحة 2، انبى 2، الاتحاد 1، سيراميكا 1، فاركو 1".

ويواجه منتخب مصر نظيره الغينى فى الجولة الأولى بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 يوم 5 يونيو على استاد القاهرة، قبل أن يطير إلى مالاوى لمواجهة إثيوبيا فى الجولة الثانية يوم 9 من الشهر ذاته.

وتضم القائمة التي تعد الأولى لإيهاب جلال في مشواره مع المنتخب، 44 لاعبا منهم 8 محترفين بالخارج، واللاعبون هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود علاء، علي جبر، محمود الونش، محمود مرعي، مصطفى الزناري، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد حمدي، محمد هاني، عمر كمال، عمر جابر.

خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، أحمد حمدي، خالد الغندور، حسين الشحات، محمد النني، نبيل عماد "دونجا"، مهند لاشين، محمد متولي "كناريا"، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، محمد إبراهيم، أحمد عبد القادر، محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، أحمد سيد "زيزو"، إبراهيم عادل، أحمد رفعت، رمضان صبحي، عمر مرموش، مصطفى شلبي، أحمد عاطف، مروان حمدي، محمد شريف، مصطفى محمد.