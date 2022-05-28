شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي للاعبين قبل مواجهة الوداد: آمنوا بأنفسكم فنحن نثق بكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت صفحة النادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر رسالة دعم إلى لاعبى الفريق الأحمر قبل 3 أيام من مواجهة الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وجاءت كالتالى: "آمنوا بأنفسكم.. فنحن نثق بكم".

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق لمدة 15 دقيقة، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي يقام على ملعب العربي الزاولي بنادي الاتحاد الرياضي البيضاوي.

وحرص الثنائي موسيماني وعبد الحفيظ على الحديث مع اللاعبين في بعض الجوانب المتعلقة بمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي. واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم ضمن الاستعدادات لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقى الأهلي فريق الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالى.