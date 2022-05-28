شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى مقيم بالمغرب: زوجتى المغربية وأولادى يشجعون الأهلى أمام الوداد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحد المصريين المقيمين بالمغرب منذ 10 سنوات عبر الصفحة الرسمية للنادي الاهلي، أنه متزوج من مغربية ولديه ابنتان، وسوف تشجع أسرته الأهلى أمام الوداد المغربى في نهائي دورى أبطال أفريقيا، عقب حصوله على تيشرت الفريق الأحمر خلال تواجده بفندق إقامة اللاعبين.

وأدى لاعبو الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة بدون الكرة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال، وذلك مع بداية فقرات المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب العربي الزاولي بنادي الاتحاد الرياضي البيضاوي بالمغرب.

فيما أدى رباعي حراسة المرمى بالفريق، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات بدنية وفنية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وشهد مران الحراس جانبًا من التدريبات على الكرات العرضية والضربات الثابتة والتصويب من قرب.

كما خاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية بطول الملعب على فريقين، شارك فيها جميع اللاعبين في ختام المران الجماعي.

و قاد بيتسو موسيماني اللاعبين في التقسيمة، وحرص على توجيههم من خلال تعليمات فنية خاصة للمدافعين وأخرى للمهاجمين.

وشهدت التقسيمة حماسًا كبيرًا من جانب اللاعبين المشاركين، طمعًا في الدخول في حسابات الجهاز الفني للمباراة القادمة.

واختتم موسيماني المران بفقرة للتدريب على ركلات الترجيح شارك فيها جميع اللاعبين.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.