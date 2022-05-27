الامارات | أبطال أوروبا.. التاريخ الكامل لمواجهات ريال مدريد وليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال أوروبا.. التاريخ الكامل لمواجهات ريال مدريد وليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنكليزي اللذان يلتقيان غدا في نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، 19 لقباً سوياً في المسابقة القارية الأولى، 13 لريال (رقم قياسي) و6 لليفربول، وتواجها سابقاً ثماني مرات بحيث كانت الغلبة لريال أربع مرات مقابل ثلاث لمنافسه. وفاز ليفربول في أول ثلاث مواجهات، ثم ريال أربع مرات متتالية، قبل أن تنتهي الأخيرة بينهما بالتعادل، فيما التقيا مرتين في المباراة النهائية، فابتسمت 1981 لليفربول و2018 لمدريد.

نهائي 1981: ليفربول 1-0 ريال مدريد

سجّل الظهير ألن كينيدي هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 81 من المباراة التي أقيمت في باريس على ملعب بارك دي برانس، ليصبح بوب بايزلي أول مدرّب يحرز ثلاثة ألقاب مع ناد واحد. يتذكر كينيدي "كانت العودة لا تصدّق. كان الأحمر والأزرق في كل مكان، لان مشجعي ايفرتون (الغريم في مدينة ليفربول) جاؤوا لتشجعينا". أحرز ليفربول لقبه القاري الثالث في خمسة مواسم. أُجبر ريال على الانتظار حتى 1998 ليحرز لقبه السابع على حساب يوفنتوس الإيطالي.

ريال مدريد - ليفربول صفر-1ذهاب دور الـ16 في فبراير 2009

ترجم الاسرائيلي يوسي بنعيون ركلة حرة للبرازيلي فابيو أوريليو في شباك الحارس إيكر كاسياس في الدقيقة 82، ليحصد ليفربول فوزاً خلافاً لمجريات اللعب.

ليفربول - ريال مدريد 4-صفرإياب دور الـ16، 10 مارس 2009

أدار العائد ستيفن جيرارد العرض في معقل ليفربول أنفيلد، مسجلاً في الشوطين، بعد افتتاح المهرجان الرباعي النظيف من الإسباني فرناندو توريس، قبل أن يضيف الإيطالي أندريا دوسّينا الرابع. قال مدرب ريال مدريد خواندي راموس "كان ليفربول جيداً بما فيه الكفاية".

ليفربول - ريال مدريد صفر-3 دور المجموعات، 22 أكتوبر 2014

حقق ريال مدريد فوزاً طال انتظاره على ليفربول بثلاثية نظيفة سُجّلت في الشوط الأول عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة (2)، فيما ساعد الفريق الإنكليزي حارسه البلجيكي سيمون مينيوليه على الحد من الاضرار.

ريال مدريد - ليفربول 1-صفردور المجموعات، 4 نوفمبر 2014

ألحق بنزيمة ضرراً إضافياً بليفربول في الشوط الأول من مباراة الردّ، ليضمن الملكي بطاقة التأهل إلى دور الـ16 قبل جولتين على ختام دور المجموعات. أما ليفربول الذي برز في صفوفه مينيوليه مرّة جديدة، فقد أقصي ثالثاً وراء بازل السويسري.

ريال مدريد - ليفربول 3-1نهائي 26 مايو 2018

سجل البديل الويلزي غاريث بايل هدفين في نهائي كييف، أولهما من كرة مقصية رائعة نافست جمالية هدف الفرنسي زين الدين زيدان لريال في نهائي 2002 ضد باير ليفركوزن الألماني. أما بنزيمة، فقد افتتح التسجيل مجدداً، قبل أن يعادله السنغالي ساديو مانيه، لكن ليفربول مني بضربة كبيرة بعد خروج نجمه المصري محمد صلاح مصاباً بكتفه بعد احتكاك قوي من قبل المدافع سيرخيو راموس. قال مدربه الالماني يورغن كلوب "لم نكن لنعرف أبداً ماذا كان سيحصل لو استمر في اللعب".

ريال مدريد - ليفربول 3-1ذهاب ربع النهائي، 6 أبريل 2021

ضرب البرازيلي فينيسيوس جونيور وماركو أسنسيو قبل استراحة الشوطين، ليسلك ريال طريق نصف النهائي، وبرغم تقليص صلاح النتيجة "من تسديدتهم الوحيدة في الشوط الثاني" بحسب زيدان مدرب ريال، أعاد فينيسيوس الفارق إلى هدفين. أقر ظهير ليفربول الاسكتلندي أندرو روبرتسون "لم نكن نستحق شيئاً".

ليفربول - ريال مدريد صفر-صفرإياب ربع النهائي، 14 أبريل 2021

قدّم ريال مدريد أداء دفاعياً مرموقاً في مباراة الرد في أنفيلد، وكان بنزيمة قريباً من كسر التعادل لكن كرته ارتدت من القائم. قال لاعب وسط ريال البرازيلي كازيميرو "لم نسترح على أمجادنا وهذا ما حسم الأمور في نهاية المطاف".

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