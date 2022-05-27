30 مليون يورو في 3 سنوات.. بايرن ميونخ يحدد عرضه المالي لضم ساديو ماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مايو 2022

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أعلن السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول أنه سيناقش مستقبله بعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقه وريال مدريد يوم السبت في باريس، لكن صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية قالت إن بايرن ميونخ عرض 30 مليون يورو للتعاقد مع الجناح البالغ عمره 30 عاما.



وقبل عام واحد من نهاية عقده مع ليفربول، سيواصل المهاجم السنغالي مسيرته في بايرن ميونخ، حيث التقى حسن صالح حميديتش مدير الكرة في النادي البافاري مع وكلاء اللاعب في مايوركا.

وأعرب المدير الرياضي للبايرن عن اهتمامه الشديد بالدولي السنغالي، ومنذ ذلك الحين أعلن ماني أنه يفضل الرحيل عن ليفربول، خاصة أن بايرن ميونخ على وشك التوصل إلى اتفاق معه على عقد مدته ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة حوالي 30 مليون يورو ليحل ماني محل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يرغب في الانضمام إلى نادي برشلونة بعد اثني عشر شهرًا من نهاية عقده. ويمكن للمدير الفني الألماني لبايرن يوليان ناغليزمان أيضًا استخدام ماني كجناح، خاصة وأن سيرغ جنابري قد يغادر بايرن أيضًا هذا الصيف.