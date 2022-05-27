تضم كناريا والزناري.. إيهاب جلال يعلن قائمة الفراعنة استعدادا لغينيا وإثيوبيا في التصفيات الإفريقية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن قائمة الفراعنة، استعدادا لمواجهتي غينيا وإثيوبيا، في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية ٢٠٢٣.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبوجبل - محمود جاد.

خط الدفاع:

محمد هاني - عمر كمال - عمر جابر - أحمد حجازي - محمود علاء - علي جبر - محمد عبدالمنعم - محمود الونش - محمود مرعي - مصطفى الزناري - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتوح - محمد حمدي.

خط الوسط:

حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد حمدي - خالد الغندور - حسين الشحات - محمد النني - نبيل دونجا - مهند لاشين - محمد متولي كناريا - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - أحمد عبدالقادر - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو - إبراهيم عادل - أحمد رفعت - رمضان صبحي - عمر مرموش - مصطفى شلبي.

خط الهجوم:

أحمد عاطف - مروان حمدي - محمد شريف - مصطفى محمد

ويواجه منتخب مصر نظيره غينيا يوم الخميس المقبل الموافق 6 يونيو المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

ثم يقابل منتخب مصر نظيره منتخب إثيوبيا، يوم 9 من الشهر ذاته على ملعب بينجو، ضمن مناسفات الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيال 2023.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة من تصفايت أمم إفريقيا 2023، رفقة منتخبات غينيا ومالاوي وإثيوبيا.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية ضد كوريا الجنوبية، يوم 14 يونيو المقبل.

ويخوض إيهاب جلال وجهازه المعاون أولى تجاربه مع منتخب مصر، عقب توليه المهمة في الفترة الماضية.

وكان إيهاب جلال قد تولى تدريب منتخب مصر، خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي رحل عن تدريب الفراعنة عقب الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.