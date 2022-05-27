شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو طارق ينقذ الجونة من هدف تقدم الاتحاد السكندرى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الجونة والاتحاد السكندرى، التى تجمعهما حاليًا على ستاد خالد بشارة بمدينة الغردقة فى البحر الأحمر، ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

وشهد الشوط ضغط من كلا الفريقين فى محاولة لإحراز هدف التقدم، وكاد الاتحاد السكندرى أن ينهى الشوط الأول متقدمًا بهدف، لولا تدخل عمرو طارق مدافع الجونة فى الوقت المناسب لينقذ مرماه من هدف محقق فى الدقائق الأخيرة.

ويضم تشكيل الجونة كلاً من.. عماد السيد فى حراسة المرمى - محمد نجيب - عمرو طارق - محمود الجزار - عمرو سعداوى - سيف العجوز - ناصر ناصر - نور السيد - إسلام محارب - كريم طارق - خالد قمر.

وضم تشكيل الاتحاد السكندرى كلاً من.. أحمد يحيى - خالد يحيى - السيد سالم - محمود شبانة - صبرى رحيل - ساليفو مورو - سعيدو سمبورى - مروان عطية - بنجامين بواتينج - إبراهيم حسن - مابولولو.

ويقبع فريق الاتحاد السكندرى فى المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة، جمعها من 20 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 34 هدفا.

فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالها الفوز خمس مرات وتعادل 3 مرات وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا.