شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا مستعرضا أرقام محمد إبراهيم بعد انضمامه للمنتخب: الساحر يستعيد مكانته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ نادى سيراميكا محمد إبراهيم لاعب الفريق على انضمامه لقائمة المنتخب الوطنى المبدئية والتي أعلن عنها إيهاب جلال المدير الفني، حيث سينضم للمعسكر المقبل.

ونشر نادى سيراميكا صورة للاعب عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر معلقا عليها:" محمد إبراهيم.. الساحر يستعيد مكانته الطبيعية"، واستحق إبراهيم الانضمام لمنتخب مصر عن جدارة، وكشفت أرقامه خلال الموسم الحالي عن كونه الأكثر تميزا بين كل لاعبي خط الوسط في مصر، بلا منازع.

ولعب محمد إبراهيم 19 مباراة في الدوري حتى الآن، وبلغ عدد الدقائق التي شارك فيها 1788 دقيقة، وجاء إجمالي محاولاته التهديفية 26 محاولة، منهم 9 محاولات بين القائمين والعارضة، وسجل 4 أهداف، وصنع كذلك 4 أهداف، بينما بلغ عدد الفرص التي صنعها 41 فرصة تهديفية، وإجمالي عدد تمريراته 935، منها 679 تمريرة صحيحة، بنسبة دقة التمرير 73 ٪؜.، وإجمالي المراوغات 114 مراوغة، وهو الأفضل على الإطلاق في دوري هذا الموسم، منها 76 مراوغة صحيحة، بدقة بلغت 67 ٪؜، كما نجح في استخلاص الكرة 165 مرة.

وضمت القائمة المبدئية للمنتخب الأسماء التالية:

محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبوجبل - محمود جاد لحراسة المرمى

محمد هاني - عمر كمال - عمر جابر.

أحمد حجازي - محمود علاء - علي جبر - محمد عبدالمنعم- محمود الونش - محمود مرعي - مصطفى الزناري - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - أحمد فتوح - محمد حمدي لخط الدفاع

حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد حمدي - خالد الغندور - حسين الشحات.

محمد النني - نبيل دونجا - مهند لاشين - محمد متولي كناريا - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - أحمد عبدالقادر - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى فتحي- أحمد سيد زيزو- رمضان صبحي لخط الوسط

محمد صلاح - إبراهيم عادل- أحمد رفعت - عمر مرموش - مصطفى شلبي.

أحمد عاطف - مروان حمدي - محمد شريف - مصطفى محمد لخط الهجوم.