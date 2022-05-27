شكرا لقرائتكم خبر عن فوافى يغادر القاهرة للانضمام لمنتخب مدغشقر عقب مواجهة غزل المحلة أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر باولن فوافى صانع ألعاب فريق غزل المحلة القاهرة عقب مواجهة فريقة أمام طلائع الجيش غدا السبت للانضمام إلى معسكر منتخب مدغشقر استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة.

وتلقى نادى غزل المحلة لكرة القدم خطابا من اتحاد مدغشقر باستدعاء باولن فوافى صانع ألعاب الفريق لمنتخب مدغشقر استعدادا لخوض تصفيات كأس الأمم الافريقية القادمة بكوت إيفوار 2023 .

ويستعد منتخب مدغشقر لملاقة منتخبى غانا و أنجولا يومى 1 و 5 مطلع الشهر المقبل فى الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الافريقية القادمة 2013 بكوت ديفوار .

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم السبت المقبل على استاد المحلة فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات والخساراة فى مثلها والتعادل فى 10 مباريات.