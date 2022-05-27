شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك.. عودة بن خماسة واستبعاد أحمد مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد لاعب الوسط الجزائري محمد بن خماسة لقائمة الإسماعيلي التى ستغادر إلى القاهرة بعد قليل ضمن برنامج الإعداد لمواجهة الزمالك غداً السبت باستاد القاهرة الدولي ، فى قمة الجولة الــ21 من عمر منافسات مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

شهدت القائمة غياب أكثر من لاعب على رأسهم أحمد مصطفى ومحمود عبد العاطي "دونجا" وحسن ياسين وأحمد عادل عبد المنعم والبوليفي "كارميلو ألجازنزا" والإيفواري جان موريل والأرجنتيني “دييجو فرناندو” لأسباب متنوعة.

القائمة جاءت كاملة على النحو التالي ..

حارس المرمى .. محمد فوزي ، عمر رضوان ،كمال السيد.

خط الدفاع .. باهر المحمدي ،محمد هاشم ، محمد نصر ، عمرو الحلواني ،محمد دسوقي .

خط الوسط .. عمر الوحش ، محمد بيومي ، محمد عادل ، أحمد مدبولي ، عبد الرحمن مجدي ، مدحت فقوسة ، عماد حمدي ، محمد بن خماسة ، محمد عبد السميع ، سايكو كونتيه.

خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم ، محمد الشامي ، أبوبكر حمزة الجمل ، حازم مرسى.

ويتطلع الإسماعيلي لإستمرار نتائجه الإيجابية والمضي قدماً فى الصعود بجدول ترتيب الفريق بمسابقة الدوري الممتاز خاصة بعد حصد 7 نقاط من إجمالي 9 تحت قيادة الجهاز الفني الحالي بقيادة حمزة الجمل.