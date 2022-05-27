شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. هدف عالمى يمنح الاتحاد التفوق على الجونة بالدور الأول للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما تشهد مباريات الجونة والاتحاد السكندرى إثارة كبيرة، قبل المواجهة التى تجمع الفريقين اليوم الجمعة، على ملعبه خالد بشارة بمدينة الغردقة فى البحر الأحمر، ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرون من الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

وفى مباراة الدور الأول بين الفريقين، فاز الاتحاد السكندرى بهدف دون رد على الجونة فى الجولة الرابعة من مسابقة دورى المصرى، حيث سجل نجم الفريق خالد الغندور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64 هدفا عالميا على الطائر.

يدخل الاتحاد مباراة اليوم بعد النشوة الكبيرة التى عاشها الفريق عقب الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية، لكن الفريق سيخسر خدمات قائد الفريق خالد الغندور عن مباراة الفريق أمام الجونة، بسبب حصول على الإنذار الثالث أمام بيراميدز.

بينما يعاني الجونة هذا الموسم رغم التغيير على الصعيد الفني، حيث يأمل تامر مصطفى فى تحقيق الفوز الأول مع الفريق، بعدما لم يذق طعم الانتصارات منذ رحيل مدربه السابق رضا شحاتة، وقاد تامر مصطفى الفريق الساحلى فى 4 مباريات خسر في ثلاثة أمام فيوتشر وبيراميدز وسيراميكا، وتعادل مع فاركو في الجولة الأخيرة.