شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدعو الجماهير المصرية في المغرب لحضور النهائي الإفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النادي الأهلي الدعوة إلى جماهيره وكل الجماهير المصرية المتواجدة في المدن المغربية المختلفة لحضور المباراة النهائية لدوري الأبطال يوم الاثنين المقبل في الثامنة مساءً بتوقيت المغرب على مركب محمد الخامس.

وأكد النادي ـ فى بيانه ـ أن دعوته تشمل جميع المصريين المقيمين في المغرب. ومن يرغب في تلبية الدعوة لمؤازرة فريق الأهلي في هذه المباراة عليه أن يتوجه الي منطقة أوازيس - مركز تدريب نادي الرجاء الرياضي بمدينة الدار البيضاء.

وسوف يتسلم تذكرة المباراة فور حضوره مباشرة بموجب صورة جواز السفر المصري.. هذا ويتواجد في المكان المشار إليه ابتداءً من صباح غدٍ السبت مندوب من النادي الأهلي يقوم بالاطلاع على صورة جواز السفر وتسليم تذكرة المباراة لأي فرد من الجماهير المصرية يرغب في مساندة الأهلي.