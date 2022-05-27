شكرا لقرائتكم خبر عن إيبوكا يزين قائمة إنبى لمواجهة سموحة بالدوري وعودة يحيى من الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سموحة في المباراة المقرر لها غدا السبت على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاءت قائمة إنبى كالتالى..

حراسة المرمى: محمود جاد وعبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع: إبراهيم يحيى، محمد حامد، على فوزى، إبراهيم القاضي، مصطفى دويدار، عبد الرحمن سمير، فتحى السيد، يوسف لبيب، جرجس مجدى.

خط الوسط: مصطفى شكشك، مصطفى شلبى، محمد شريف حتحوت، مؤمن راضى، صلاح ريكو ، زياد كمال، محمد النحاس، هشام عادل، أحمد العجوز.

خط الهجوم: جون إيبوكا، وعبد الرحمن عماد.

واستعاد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي بقيادة حلمى طولان، جهود إبراهيم يحيى مدافع الفريق، في المباراة القادمة أمام سموحة بعد الطرد الذى تعرض له اللاعب في لقاء الأهلى، ضمن مؤجلات الجولة 15 من الدورى العام.

من ناحية أخرى قرر أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق البترولى رغم الخسارة أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة النتى جمعتهما ضمن مؤجلات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.