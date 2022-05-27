شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى.. استبعاد الجزيرى وحامد وفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، على قائمة اللاعبين التى ستدخل معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى غدًا السبت، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.. ويحتل الأبيض صدارة جدول المسابقة برصيد 41 نقطة.

وضمت قائمة الزمالك كلاً من..

فى حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

فى الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود الونش - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافى - حازم إمام.

فى الوسط: إمام عاشور - إسلام جابر - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - أشرف بن شرقى - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - سيد محمد عبد الله.

فى الهجوم: سيف جعفر - يوسف أسامة - عمر السعيد.

ويغيب عن القائمة محمود شيكابالا وطارق حامد وحمزة المثلوثى لعدم الجاهزية، كما استبعد الخواجة البرتغالى سيف الدين الجزيرى وأحمد فتوح من المباراة لأسباب فنية.