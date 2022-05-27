شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر فى بيراميدز: الزمالك لم يفاوضنا لضم رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز حقيقة ما يتردد حول دخول مسئولى الزمالك فى مفاوضات رسمية من أجل ضم رمضان صبحى جناح الفريق السماوى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأبرام صفقات تبادلية بين الناديين.

وقال المصدر المسئول، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن إدارة نادى الزمالك لم تدخل فى أى مفاوضات من قريب أو من بعيد مع إدارة بيراميدز حول ضم رمضان صبحى فى الموسم المقبل.

وأضاف المصدر أن رمضان صبحى مرتبط بعقد مع نادى بيراميدز حتى عام 2025، ويعد من القوام الأساسى للفريق السماوى، ولا يمكن الاستغناء عن خدماته بسهولة، كما إن الاحتراف الخارجى ستكون رغبة اللاعب فى حالة الرحيل عن بيراميدز.

وكان رمضان صبحى خرج من قائمة فريقه لمواجهة فيوتشر بالمباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس، على ملعب الدفاع الجوى، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين سلبيًا.

رفض فريق بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس، هدايا قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بعدما تعثر في آخر 3 لقاءات بالدوري العام ليتعادل في مباراتين ويخسر مباراة آخرى، ويفقد 7 نقاط ثمينة فى سباق صدارة ترتيب الدورى ، دون أن يستغل تعثر الأهلى والزمالك فى الجولات الأخيرة.

وشهدت آخر ثلاث مباريات تعادل بيراميدز سلبياً مع فاركو، ثم الهزيمة بهدف نظيف أمام الاتحاد السكندرى وأخيراً التعادل سلبياً مع فيوتشر، ليحصد نقطتين فقط من أصل 9 نقاط.

ولم يستغل بيراميدز تعثر الزمالك، الذى سقط فى فخ الهزيمة خلال آخر مباراتين، بعدما خسر من إنبى 2/0، ثم الطلائع 1/0، وكذلك تعثر الأهلي الذي لم يحصد في أخر 5 مباريات بالدوري سوى 8 نقاط من أصل 15 نقطة.

واكتفى فريق بيراميدز بالبقاء فى المركز الثانى بترتيب جدول مسابقة الدورى العام بشكل مؤقت، بعدما حصد 40 نقطة بعد خوضه 20 مباراة، حيث فاز بيراميدز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو بيراميدز 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً.

ويستعد بيراميدز لمواجهة النادي المصري، في المباراة التي تجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقات الدوري العام والمقرر إقامتها على استاد برج العرب بالأسكندرية.