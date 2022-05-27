شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: لا نبحث عن مجد شخصى.. وتحقيق اللقب الإفريقى الثالث لن يكون سهلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن المباراة النهائية لدورى أبطال إفريقيا المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل أمام الوداد المغربى فى مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، مؤكدا أن اللقاء سيكون صعبا.

وشدد موسيمانى فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى الأهلى، أن جميع اللاعبين والجهاز الفني في حالة تركيز شديد، متمنيا أن يتوج الجميع بفوز يستحقه الأهلى.

وقال موسيمانى: «تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالى ليس أمرا سهلا، ولكنى واللاعبين لا نبحث عن مجد أو تاريخ شخصى، نحن نمثل النادى الأهلى صاحب التاريخ الكبير، ونسعى لإضافة بطولة جديدة لنادى القرن فى إفريقيا».

واختتم موسيماني حديثه قائلا: «جمهور الأهلى يدعمنا فى كل مكان.. ونعلم مشقة الرحلة وصعوبة حضورهم إلى المغرب، ولكن وجودهم هنا وإصرارهم على الحضور ومؤازرة الفريق محل تقدير كبير للجهاز الفنى واللاعبين، ونسعى لتقديم عرض ممتع يليق بهم، وتحقيق النتيجة المرضية لهم والتتويج باللقب».

ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربى فى التاسعة مساء الإثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالى.