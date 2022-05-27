شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: ننتظر دعم جماهير الأهلي العظيمة أمام الوداد المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي، التي تقام مساء الاثنين المقبل في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، مؤكدا أن جميع لاعبي الأهلي في قمة التركيز والجاهزية لهذه المباراة.

وقال الشناوي فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى الأهلى: «ننتظر دعم جماهير الأهلي العظيمة لنا في هذه المباراة النهائية، ونتمنى أن يوفقنا الله في تقديم كل ما لدينا من جهد لإسعادهم بلقب جديد».

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وطرحت بشكل رسمي اللجنة المنظمة، تذاكر نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي المقرر إقامته في الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين المقبل بين الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب بحضور أكثر من 40 ألف مشجع.

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إغلاق مران الفريق أمام وسائل الإعلام، اعتبارًا من أمس الخميس، وحتى موعد مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل.

وأخطر الجهاز الفنى البعثة الإعلامية المرافقة للنادى بالتواصل مع وسائل الإعلام الراغبة فى حضور المران وإبلاغها بقرار الجهاز الفنى، وذلك للحفاظ على تركيز اللاعبين قبل مواجهة الوداد المرتقبة.

ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربى فى التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلى للحفاظ على لقب دورى أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة فى تاريخه والثالثة على التوالى.

وتضم قائمة الأهلي في المغرب التي أعلن عنها بيتسو موسيمانى المدير الفنى 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.