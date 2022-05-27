شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم أحمد عاطف مع فيوتشر قبل انضمامه للفراعنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضم منتخب مصر تحت القيادة الفنية لمدربه إيهاب جلال اللاعب أحمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر لقائمة المنتخب الرسمية لمباراة غينيا وإثيوبيا، بعدما قدم مستويات كبيرة فى الفترة الأخيرة.

وتمكن عاطف من إحراز 6 أهداف لفريقه من المشاركة خلال 13 مباراة هذا الموسم فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، كما صنع هدفين لزملائه.

وأختير عاطف أفضل لاعب فى الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز بعد اختياره من جانب الجمهور.

ويواجه منتخب مصر نظيره الغينى فى الجولة الأولى بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 يوم 5 يونيو على استاد القاهرة، قبل أن يطير إلى مالاوى لمواجهة إثيوبيا فى الجولة الثانية يوم 9 من الشهر ذاته.

وتضم القائمة التي تعد الأولى لإيهاب جلال في مشواره مع المنتخب، 44 لاعبا منهم 8 محترفين بالخارج، واللاعبون هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود علاء، علي جبر، محمود الونش، محمود مرعي، مصطفى الزناري، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد حمدي، محمد هاني، عمر كمال، عمر جابر.

خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، أحمد حمدي، خالد الغندور، حسين الشحات، محمد النني، نبيل عماد "دونجا"، مهند لاشين، محمد متولي "كناريا"، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، محمد إبراهيم، أحمد عبد القادر، محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، أحمد سيد "زيزو"، إبراهيم عادل، أحمد رفعت، رمضان صبحي، عمر مرموش، مصطفى شلبي، أحمد عاطف، مروان حمدي، محمد شريف، مصطفى محمد.