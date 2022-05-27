شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعتمد تشكيل الجهاز الفنى الجديد لفريق الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، التشكيل الجديد لجهاز الفريق الأول للكرة الطائرة، والذى سيتولى قيادته شريف الشمرلى المحاضر الدولى للكرة الطائرة والمدير الفنى للفراعنة السابق، خلفا للمدير الفنى المؤقت للفريق أشرف رشاد.

ويتكون الجهاز الجديد لفريق الكرة الطائرة من شريف الشمرلي مديرا فنيا، أحمد مصطفى عاشور مدرب عام، وليد عبد العال مدرب مساعد، شريف السادات مخطط أحمال، أحمد سعودي طبيب، عبد الرحمن غانم علاج طبيعي وأحمد شعلان مدير إداري وحسن عبد الرازق ادارى وسعيد أبو العلا شئون لاعبين.

والتقى مرتضى منصور بالجهاز الجديد وتمنى لهم التوفيق وتحقيق البطولات، فى حضور أحمد مرتضى عضو المجلس والمشرف على ألعاب الصالات، وعلاء فهمي رئيس الجهاز.