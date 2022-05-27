كوكا وريان وسام مرسى خارج قائمة المنتخب لمباراتى غينيا وإثيوبيا

القاهرة - سامية سيد - خرج الرباعى أحمد حسن كوكا مهاجم قونيا سبور التركى، وأحمد ياسر ريان لاعب ألتاى سبور التركى وكريم حافظ ظهير أيسر ينى مالتيا التركى وسام مرسى إيبسويتش الإنجليزى، من قائمة منتخب مصر لمباراتى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر قد أعلن قائمة مبدئية للمحترفين ضمت الرباعى قبل أن يخرجوا من حسابات المنتخب، بعد إعلان قائمة جديدة اليوم خلت من أسمائهم.

واللاعبون هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود علاء، علي جبر، محمود الونش، محمود مرعي، مصطفى الزناري، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد حمدي، محمد هاني، عمر كمال، عمر جابر.

خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، أحمد حمدي، خالد الغندور، حسين الشحات، محمد النني، نبيل عماد "دونجا"، مهند لاشين، محمد متولي "كناريا"، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، محمد إبراهيم، أحمد عبد القادر، محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، أحمد سيد "زيزو"، إبراهيم عادل، أحمد رفعت، رمضان صبحي، عمر مرموش، مصطفى شلبي، أحمد عاطف، مروان حمدي، محمد شريف، مصطفى محمد.