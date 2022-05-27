شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة، على ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة فى البحر الأحمر، ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

وضم تشكيل الاتحاد السكندرى كلاً من.. أحمد يحيى - خالد يحيى - السيد سالم - محمود شبانة - صبرى رحيل - ساليفو مورو - سعيدو سمبورى - مروان عطية - بنجامين بواتينج - إبراهيم حسن - مابولولو.

ويقبع فريق الاتحاد السكندرى فى المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة، جمعها من 20 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 34 هدفا.

فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالها الفوز خمس مرات وتعادل 3 مرات وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا.