شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر يقود هجوم الجونة فى مواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الجونة التشكيل الرسمى لفريقه لمواجهة الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى السادسة والنصف مساء اليوم، على ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة فى البحر الأحمر، ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

ويضم تشكيل الجونة كلاً من.. عماد السيد فى حراسة المرمى - محمد نجيب - عمرو طارق - محمود الجزار - عمرو سعداوى - سيف العجوز - ناصر ناصر - نور السيد - إسلام محارب - كريم طارق - خالد قمر.

ويقبع فريق الاتحاد السكندرى فى المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة، جمعها من 20 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 34 هدفا.

فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالها الفوز خمس مرات وتعادل 3 مرات وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا.