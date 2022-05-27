الامارات | إيران ترى أن "السياسة" تقف خلف قرار كندا إلغاء ودية المنتخبين

شكرا لقرائتكم خبر عن إيران ترى أن "السياسة" تقف خلف قرار كندا إلغاء ودية المنتخبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر مسؤول إيراني اليوم أن "السياسة" تقف خلف قرار الاتحاد الكندي لكرة القدم إلغاء مباراة ودية ضد نظيره الإيراني، ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس العالم قطر 2022. وأعلن الاتحاد الكندي من جانب واحد أمس إلغاء المباراة ضد منتخب إيران، والتي كانت مقررة في الخامس من يونيو في فانكوفر، ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال قطر، بعد حملة انتقادات واسعة لإقامة هذا اللقاء أبرزها من رئيس الوزراء جاستن ترودو.

ورأى كاظم غريب آبادي، نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، أن قرار الإلغاء "هو دليل على أن ما تسمّى أرض الأحرار لا يمكنها إبقاء السياسة بعيدة عن أرض الملعب"، وذلك في تغريدة عبر تويتر.

واكتفى الاتحاد الكندي في بيان مقتضب أمس بإعلان إلغاء المباراة، من دون معلومات إضافية أو توضيح الأسباب.

الا أن الخطوة أتت بعد أسابيع من الانتقادات للمباراة قادتها الحكومة الكندية. وجدّد ترودو الثلاثاء معارضته لإقامة اللقاء، ملمّحاً الى امكان عدم منح لاعبي المنتخب الإيراني تأشيرات لدخول البلاد.

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