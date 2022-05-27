الامارات | 118 سفينة في سباق "القفال 31" يونيو المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن 118 سفينة في سباق "القفال 31" يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على تفضله برعاية ودعم النسخة رقم 31 من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي يقام خلال الفترة من 3-5 يونيو المقبل وينطلق من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي.

ويغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في السباق حيث وصل عدد السفن التي أكدت مشاركتها في الحدث إلى 118 سفينة ستبحر لمسافة تزيد عن 50 ميلا بحريا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس إدارة النادي والذي عقد برئاسة أحمد بن مسحار وسيف السويدي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء إبراهيم الحداد، وراشد المهيري، وجمال بن كريشان، وعيسى ناصر، وخالد البلوشي بحضور محمد الفلاحي، المدير التنفيذي للنادي. وأعلنت اللجنة المنظمة عن استمرار تسجيل البحارة وإستكمال قوائم المشاركين لجميع السفن حتى الخميس المقبل وذلك عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالحدث والتي تم إطلاقها مؤخرا.

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