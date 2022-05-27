الامارات | لاعب جديد يؤكد رحيله عن تشلسي

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب جديد يؤكد رحيله عن تشلسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد لاعب وسط تشلسي ثالث الدوري الإنكليزي لكرة القدم داني درينكواتر اليوم رحيله عن صفوف النادي اللندني، حيث فشل في فرض نفسه في تشكيلته منذ انتقاله إلى صفوفه قبل خمس سنوات. وكتب درينكواتر (32 عاماً) الذي كان معارا إلى ريدينغ في التشامبيونشيب (المستوى الثاني) هذا الموسم، على حسابه على إنستغرام: "وقتي في صفوف تشلسي يقترب من نهايته.. النادي والمشجعون محبطون جدا من النتيجة. الإصابات، الطريقة التي عولجت بها، الأخطاء التي ارتكبتها، مشاكل الملعب، قلة وقت اللعب ... يمكن أن تكون قائمة الأعذار لا نهاية لها، لكنني لن أغير ولا يمكنني تغيير ما حدث. سآخذ الإيجابيات من السنوات الخمس الماضية".

انتقل درينكواتر الى صفوف تشلسي قادما من ليستر سيتي عام 2017، لكن لم يلعب كثيرا مع البلوز وأعير إلى بيرنلي وأستون فيلا وقاسم باشا التركي دون إقناع أيضًا. هذا الموسم، لعب 34 مباراة في "التشامبيونشيب" مع ريدينغ الذي تفادى بصعوبة الهبوط إلى المستوى الثالث.

وتكوَّن درينكواتر الذي لعب ثلاث مباريات دولية، في مانشستر يونايتد حيث لم يخض أي مباراة مع المحترفين، لكنه لفت الأنظار مع ليستر سيتي حيث ساهم في موسمه الاستثنائي والتتويج بلقب الدوري عام 2016.

يذكر أن عددا كبيرا من اللاعبين سيرحلون عن تشلسي، حيث اقترب كثيرا الألماني روديغر من الانتقال إلى ريال مدريد، وكريستانسن إلى برشلونة، ولاعبين آخرين مثل المغربي حكيم زياش والأميركي بوليستش وآخرين.

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