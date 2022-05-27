شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم شلبى وعاطف والغندور.. 8 وجوه جديدة فى القائمة المبدئية لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا، انضمام عدد من الوجوه الجديدة هم مصطفى شلبى وأحمد عاطف وأحمد حمدى ومصطفى الزنارى وخالد الغندور ومحمد متولى كناريا وأحمد عبد القادر ومحمود مرعى.

وتضم القائمة التى تعد الأولى لإيهاب جلال في مشواره مع المنتخب، 44 لاعبا منهم 8 محترفين بالخارج، واللاعبون هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود علاء، علي جبر، محمود الونش، محمود مرعي، مصطفى الزناري، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد حمدي، محمد هاني، عمر كمال، عمر جابر.

خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، أحمد حمدي، خالد الغندور، حسين الشحات، محمد النني، نبيل عماد "دونجا"، مهند لاشين، محمد متولي "كناريا"، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، محمد إبراهيم، أحمد عبد القادر، محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، أحمد سيد "زيزو"، إبراهيم عادل، أحمد رفعت، رمضان صبحي، عمر مرموش، مصطفى شلبي، أحمد عاطف، مروان حمدي، محمد شريف، مصطفى محمد.

ويواجه منتخب مصر نظيره الغيني في الجولة الأولي بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 يوم 5 يونيو على استاد القاهرة، قبل أن يطير إلى مالاوي لمواجهة إثيوبيا في الجولة الثانية يوم 9 من الشهر ذاته.