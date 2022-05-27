شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص القائمة النهائية لمعسكر المنتخب إلى 25 لاعبا يوم 29 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال تقليص القائمة المبدئية للفراعنة إلى 25 لاعبا يوم 29 مايو الجارى للانضمام للمعسكر، الذى ينطلق يوم 30 من نفس الشهر.

وتضم القائمة التى تعد الأولى لإيهاب جلال فى مشواره مع المنتخب، 44 لاعبا منهم 8 محترفين بالخارج، سيتم تقليصها إلى 25 لاعبا يوم 29 مايو الجارى للانضمام للمعسكر الذي ينطلق يوم 30 من نفس الشهر.

واللاعبون هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود علاء، علي جبر، محمود الونش، محمود مرعي، مصطفى الزناري، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد حمدي، محمد هاني، عمر كمال، عمر جابر.

خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، أحمد حمدي، خالد الغندور، حسين الشحات، محمد النني، نبيل عماد "دونجا"، مهند لاشين، محمد متولي "كناريا"، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، محمد إبراهيم، أحمد عبد القادر، محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، أحمد سيد "زيزو"، إبراهيم عادل، أحمد رفعت، رمضان صبحي، عمر مرموش، مصطفى شلبي، أحمد عاطف، مروان حمدي، محمد شريف، مصطفى محمد.