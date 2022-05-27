شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات الأهلى لنهائى أفريقيا أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالنادى الأهلى استعداداته لمباراة الوداد فى نهائى أفريقيا، حيث يتدرب الفريق يومياً بالمغرب بعدما وصل إليها مساء أمس الأول الأربعاء، على متن طائرة خاصة، ونلقى فى التقرير التالى الضوء على أهم المعلومات الخاصة بمباراة الأهلى والوداد وإلى التفاصيل:

س: كيف يسير برنامج الأهلى فى المغرب استعداداً لنهائى أفريقيا؟

ج: الأهلى وصل المغرب مساء الأربعاء وخاض أمس الخميس أول مران استعداداً لمباراة الوداد، حيث تدرب الفريق على ملعب الاتحاد البيضاوى وسيتدرب المارد الأحمر على نفس الملعب اليوم وغداً على أن يتدرب على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء الذي يستضيف المباراة.

س: ما موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي؟

ج: الاهلي سيلعب مع الوداد في التاسعة من مساء الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة.

س: ماذا عن حكم مباراة الأهلى والوداد؟

ج: الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" اختار الجنوب أفريقى فيكتور جوميز حكماً لنهائى أفريقيا، فيما تقرر تعيين الإثيوبي باملاك تيسمبا حكما لتقنية الفيديو، وجاء طاقم التحكيم الخاص بمباراة الأهلي والوداد على النحو التالي : فيكتور جوميز حكم ساحة..الحكم المساعد الأول: زاخيل ثوسي سيويلا (جنوب إفريقيا)..الحكم المساعد الثاني: سورو باتسوان (ليسوتو)..الحكم الرابع :الجنوب أفريقي هيلدر مارتينيز..حكم فيديو أول: باملاك تيسيما..الحكم المساعد الأول لتقنية الفيديو: السوداني محمد عبدالله..الحكم المساعد الثاني لتقنية الفيديو: التونسي هيثم قيراط وإبراهيما سنجاري منسق عام للمباراة.

س: ما قائمة الأهلى استعداداً لنهائى أفريقيا؟

ج: تضم بعثة الفريق 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون، ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي، وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن، وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا. ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.