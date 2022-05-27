شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن قائمة منتخب مصر بطريقة جديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة فيديو لإيهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر يعلن فيه قائمة لاعبى المنتخب المبدئية لمباراتى غينيا وإثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023 ، بطريقة مختلفة.

ويقوم إيهاب جلال فى الفيديو بإعلان أسماء اللاعبين من خلال لوحة فنية، يضع عليها أسماء اللاعبين المختارين فى كل خط بداية من حراسة المرمى ومرورا بالدفاع والوسط وحتى خط الهجوم.

وينطلق معسكر منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال يوم 30 مايو الجارى، واستجاب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لطلب الاتحاد المصرى بتعديل موعد مباراتى منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا فى الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وبناءً على طلب الاتحاد المصرى قرر كاف تعديل مواعيد مباريات الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات الأفريقية، وتقرر إقامة مباراتى منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو المقبل بدلا من 2 و6 من نفس الشهر كما كان مقررا.

ورفض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة مصر وإثيوبيا على أى ملعب فى إثيوبيا بعد مخاطبة اتحاد الكرة للكاف ورفضه إقامة المباراة هناك.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، على السفر إلى مالاوى يوم 7 يونيو المقبل استعدادا لمواجهة إثيوبيا يوم 9 من نفس الشهر، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.