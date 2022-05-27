القناة الناقلة لنهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والوداد المغربى

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة مصيرية أمام الوداد المغربى، حيث يسعى المارد الأحمر للحفاظ على لقب دورى أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة فى تاريخه والثالثة على التوالى.

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا

ضرب الأهلى موعدًا أمام الوداد المغربي فى النهائي المقرر إقامته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى التاسعة مساء الاثنين المقبل.

القناة الناقلة لنهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والوداد

تنقل قناة بى إن سبورت مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا باعتبارها القناة الحاصلة على حقوق بث دوري الأبطال الأفريقى.

الأهلى يغلق تدريباته أمام وسائل الإعلام

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إغلاق مران الفريق أمام وسائل الإعلام، اعتبارًا من مساء الخميس، وحتى موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل.

وأخطر الجهاز الفني البعثة الإعلامية المرافقة للنادي بالتواصل مع وسائل الإعلام الراغبة في حضور المران وإبلاغها بقرار الجهاز الفني، وذلك للحفاظ على تركيز اللاعبين قبل مواجهة الوداد المرتقبة.