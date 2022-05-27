شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: نتكبد أكثر من 12 مليونا فى السنة بسبب معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف على الطرابيلى عضو مجلس إدارة النادى المصرى عن سبب المعاناة المادية للنادى البورسعيدى فى الفترة الأخيرة، والتى أثرت على دفع مستحقات لاعبى الفريق والجهاز الفنى.

وقال الطرابيلى، فى تصريحات لـ "الخليج 365، نحاسب على فاتورة "مش بتاعتنا"، ونعاني من أزمة مادية بسبب معسكر برج العرب المستمر طوال العام للفريق، وتبلغ تكلفته في الموسم الواحد ما لا يقل عن 12 مليون جنيه، وهذا سبب رئيسي في الأزمة المادية ومعاناة اللاعبين بسبب طول فترة المعسكر وانقطاعهم عن أسرهم.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة معين الشعبانى، صفحة مباراة البنك الأهلى والتى خسرها الفريق البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى لقاء الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك استعداداً للقاء القادم أمام بيراميدز، والذى يجمع الفريقين الأحد المقبل.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل، فى المباراة المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث تحدد نتيجة اللقاء مصير الجهاز الفنى.

وشهدت الفترة الماضية تراجعاً ملحوظاً فى نتائج النادى المصرى، حيث لم يحصد الفريق البورسعيدى سوى نقطة واحدة فى 7 مباريات متتالية، وذلك منذ الفوز على الأهلي بهدف نظيف، حيث خاض المصري بعدها 7 مباريات تعادل في مباراة واحدة وخسر 6 لقاءات أخرى، ليحصد نقطة واحدة من أصل 21 نقطة.

ويرجع آخر فوز للنادي المصري في الدوري العام، إلى ما قبل 48 يوماً وبالتحديد في 9 أبريل الماضي، عندما فاز المصري على النادي الأهلي بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق الفريق البورسعيدي طعم الانتصارات، كما ودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.