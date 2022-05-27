شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر حمزة الجمل قبل مواجهة الزمالك فى كلاسيكو أولاد العم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الزمالك منافسه الإسماعيلى، غدًا السبت بالقاهرة، فى قمة مرتقبة ستحبس الأنفاس لاسيما بعد استعادة الدراويش لعافيته منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون القيادة الفنية للفريق.

وستكون أمام المدير الفني للدراويش عدة تساؤلات سيجيب عليها خلال المواجهة التى تنطلق فى السادسة والنصف من مساءً..

من يعوض عصام صبحي بالجبهة اليمني ؟

بعد تعرض عصام صبحي الظهير الأيمن للبطاقة الحمراء فى مواجهة البنك الأهلى تأكد غيابه عن قمة الزمالك، ليقوم الجهاز الفني بالمفاضلة بين أكثر من اسم لتعويض غياب اللاعب وذلك من خلال المباراة الودية التى أقيمت مؤخرًا ضد العبور إضافة للتدريبات اليومية للفريق.

منطقة وسط الملعب

مع عودة الجزائري محمد بن خماسة للتدريبات بشكل طبيعي سيكون أمام الجهاز الفني العديد من الخيارات الفنية، خاصة أن جميع اللاعبين يقاتلون فى التدريبات لحجز مقعد بالتشكيل الأساسي وهو ما يصب بالتأكيد فى صالح الفريق.

تعليمات خاصة للاعبين

حرص الجهاز الفني على عقد عدة جلسات مع اللاعبين بالتركيز طوال التسعين دقيقة وتجنب فقدانه فى اللحظات الأخيرة مثلما حدث فى مواجهة البنك الأهلي بعد تلقي هدف قبل نهاية المباراة بلحظات.

إجهاد أحمد مصطفى ومحمد الشامي

يترقب الجهاز الفني للفريق، الاختبار الطبي الذى يخضع له الثنائي لتحديد الموقف النهائي من مشاركة كل منهما فى المباراة المقبلة خاصة وأن هناك فرمان صارم منذ تولي حمزة الجمل المسئولية الفنية فى الأول من مايو الماضي، بعدم تواجد أى لاعب فى تشكيلته الأساسية إلا بعد تماثله للشفاء نهائيًا.