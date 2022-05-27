شكرا لقرائتكم خبر عن الجمباز يعلن تعديلات إجباريات الموسم الجديد وفقا لتطورات القانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصرى للجمباز عن تعديلات إجباريات الجمباز لجميع المراحل السنية، للموسم الجديد 2022، لبطولة كأس مصر وبطولات الجمهورية، ووفق تعديلات القانون الدولى للعبة.

والإجباريات هى البرنامج الذى يضعه الاتحاد للنشاط المحلى لتطوير النشاط وتطوير مستوى اللاعبين والمدربين مع تطور لعبة الجمباز وتطوير الاتحاد الدولى لبرنامج ثقل المدربين ومواكبة تعديلات القانون الدولى.

وكشف الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للجمباز وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى، عن إجراء تعديلات على إجباريات الموسم الجديد، من خلال اللجنة الفنية بالاتحاد بعد عقد عدد من الاجتماعات مع المديرين الفنيين وخبراء الجمباز فى مصر.

وتابع أمين أن الإجباريات وهى برنامج النشاط المحلى للاعبين بداية من مرحلة البراعم وحتى الوصول لمرحلة المشاركات الدولية، والتى تم تطويرها وتعديلها لتخرج فى أفضل شكل يواكب التطورات العالمية، ووفق التعديلات التى وضعها الاتحاد الدولى على قوانين اللعبة، استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024، وتم شرحها للمدربين باستخدام أحدث الوسائل العلمية من خلال عدد من الدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد، بشكل دوري في جميع الافرع.

وأضاف رئيس اتحاد الجمباز أنه تم تسجيل عدد من الفيديوهات للاعبي المنتخب القومي بالمركز الأوليمبى بالمعادي، يشمل التعديلات الجديدة، وتم نشره من خلال صفحة الاتحاد بهدف مساعدة اللاعبين والمدربين في التعرف على الإجباريات وطريقة تعلمها وادائها بالشكل المطلوب.

وأتم بأنه لأول مرة في مصر يتم نشر الاجباريات بالفيديو بشرح كامل لكل الحركات، وهو ما يعد خطوة مهمة في طريق الاتحاد المصري للجمباز نحو تطوير المنظومة التعليمية والتدريبة في مصر، بما يخدم المنتخبات الوطنية للجمباز والرياضة المصرية بصفة عامة.