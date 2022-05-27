شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يختار 44 لاعبا فى قائمة المنتخب المبدئية لمباراتى غينيا وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى لمنتخب مصر، قائمة اللاعبين المبدئية لمعسكر المنتخب المقبل فى الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو، والذى سيخوض خلاله المنتخب مباراتى غينيا وإثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وتضم القائمة التي تعد الأولى لإيهاب جلال في مشواره مع المنتخب، 44 لاعبا منهم 8 محترفين بالخارج، واللاعبون هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود علاء، علي جبر، محمود الونش، محمود مرعي، مصطفى الزناري، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد حمدي، محمد هاني، عمر كمال، عمر جابر.

خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، أحمد حمدي، خالد الغندور، حسين الشحات، محمد النني، نبيل عماد "دونجا"، مهند لاشين، محمد متولي "كناريا"، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، محمد إبراهيم، أحمد عبد القادر، محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، أحمد سيد "زيزو"، إبراهيم عادل، أحمد رفعت، رمضان صبحي، عمر مرموش، مصطفى شلبي، أحمد عاطف، مروان حمدي، محمد شريف، مصطفى محمد.

ويواجه منتخب مصر نظيره الغينى فى الجولة الأولى بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 يوم 5 يونيو على استاد القاهرة، قبل أن يطير إلى مالاوى لمواجهة إثيوبيا فى الجولة الثانية يوم 9 من الشهر ذاته.