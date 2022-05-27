شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عظيمة يقترب من منصب المدير الفنى لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد عظيمة لاعب الأهلى السابق من تولى منصب المدير الفنى لاتحاد الكرة فى المرحلة المقبلة خلفا للبرتغالى نيلو فينجادا، الذى رحل عن الجبلاية مؤخرا بعد توجيه الشكر له.
واستقر مسئولو اتحاد الكرة على أن تتم الاستعانة بالمدرسة الألمانية فى تطوير الكرة المصرية، من خلال تعيين مدرب مصرى خاض تجارب فى ألمانيا، ليتم الاستقرار على إسم الثنائى محمد عظيمة وهانى رمزى بالترتيب، حيث ستشهد الأيام القادمة الاعلان عن إسم أحدهما ليكون مديرا فنيا لاتحاد الكرة ويعتبر عظيمة الأقرب حتى الآن.
من ناحية أخرى طلب اتحاد الكرة من الجهات الأمنية حضور 40 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر وغينيا يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة، فى افتتاح التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.
وينطلق معسكر منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال يوم 30 مايو الجارى، واستجاب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لطلب الاتحاد المصرى بتعديل موعد مباراتى منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا فى الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.
وبناءً على طلب الاتحاد المصرى قرر كاف تعديل مواعيد مباريات الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات الأفريقية، وتقرر إقامة مباراتى منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو المقبل بدلا من 2 و6 من نفس الشهر كما كان مقررا.
واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، على السفر إلى مالاوى يوم 7 يونيو المقبل استعدادا لمواجهة إثيوبيا يوم 9 من نفس الشهر، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.