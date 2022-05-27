شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عظيمة يقترب من منصب المدير الفنى لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد عظيمة لاعب الأهلى السابق من تولى منصب المدير الفنى لاتحاد الكرة فى المرحلة المقبلة خلفا للبرتغالى نيلو فينجادا، الذى رحل عن الجبلاية مؤخرا بعد توجيه الشكر له.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة على أن تتم الاستعانة بالمدرسة الألمانية فى تطوير الكرة المصرية، من خلال تعيين مدرب مصرى خاض تجارب فى ألمانيا، ليتم الاستقرار على إسم الثنائى محمد عظيمة وهانى رمزى بالترتيب، حيث ستشهد الأيام القادمة الاعلان عن إسم أحدهما ليكون مديرا فنيا لاتحاد الكرة ويعتبر عظيمة الأقرب حتى الآن.