شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الشراسة والمكر وراء تسمية غينيا بيساو بـ"الثعالب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُلقب منتخب غينيا بيساو باسم "الثعالب"، والتى تنتشر بكثافة فى البلاد، حيث تمثل جزءا مهما من الثقافة فى غينيا بيساو، وتعتبر الثعالب رمزاً للمكر والدهاء، ولم يكن منتخب غينيا بيساو متواجدًا على الساحة الكروية القارية، وبالأخص فى بطولة أمم أفريقيا منذ انطلاقها فى عام 1957 حتى جاءت نسخة 2017 لتشهد ظهوره الأول بين منتخبات الكان، ومنحتهم نسخة الجابون المزيد من الاحتكاك والخبرات.

منتخب غينيا بيساو اتخذ كلمة دجورتوس كنية له، وهو اسم ثعلب برى ضخم وشهير فى قارة أفريقيا يعيش فى الصحراء ويطلق عليه أيضًا من فصيلة اللايكون ويشتهر بشراسته ومخالبه الحادة.

تأسس اتحاد الكرة فى غينيا بيساو عام 1974 وانضم إلى كاف وفيفا في عام 1986 وعُرف باسم غينيا البرتغالية حتى عام 1975، ويشتهر منتخب غينيا بيساو بارتداء القميص الأحمر كزى أساسى والأخضر احتياطيًا "زي ثانٍ"، وهما اللونان المسيطران على ألوان علم البلاد.

وخاض منتخب غينيا بيساو أول مباراة دولية له أمام جامبيا البريطانية في عام 1952 وفاز بنتيجة 2/1، بينما كانت الهزيمة الأكبر في تاريخه على يد مالي بنتيجة 7/ 0 في عام 2017 والفوز الأكبر على حساب بنين بنتيجة 7- 0 في عام 2001، ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز 106 عالميًا في آخر تصنيف شهري للفيفا، بينما كان أعلى تصنيف قد وصل إليه في نوفمبر 2016 باحتلال المركز 68 عالميًا والأدنى في فبراير 2010 "195 عالميًا".