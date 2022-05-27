شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود حسام حسن لقيادة المصرى مع اقتراب رحيل الشعبانى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية مطالبات عديدة من جماهير النادى المصرى، بعودة التوأم حسام وإبراهيم حسن، لتولى القيادة الفنية للنادى المصرى، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق تحت قيادة التونسى معين الشعبانى وآخرها الهزيمة من البنك الأهلى بنتيجة 3/1 فى الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

وشهدت الفترة الماضية تراجعاً ملحوظاً فى نتائج النادى المصرى، حيث لم يحصد الفريق البورسعيدى سوى نقطة واحدة فى 7 مباريات متتالية، وذلك منذ الفوز على الأهلى بهدف نظيف، حيث خاض المصرى بعدها 7 مباريات تعادل فى مباراة واحدة وخسر 6 لقاءات أخرى، ليحصد نقطة واحدة من أصل 21 نقطة.

وسبق للتوأم تولى الإدارة الفنية للنادى المصرى فى 167 مباراة، حققا خلالها 77 انتصاراً و53 تعادلاً، وخسرا 37 مباراة، وقاد حسام حسن النادى المصرى إلى التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية، ونهائي كأس مصر، وكأس السوبر المحلي، لكنه لم يتوج ببطولة.

ويرجع آخر فوز للنادي المصري في الدوري العام إلى ما قبل 48 يوماً وبالتحديد في 9 أبريل الماضي، عندما فاز المصري على النادي الأهلي بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق الفريق البورسعيدي طعم الانتصارات، كما ودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي الدوري العام، فشل المصرى فى حصد أى انتصار بعد الفوز على الأهلي، حيث خسر أمام الزمالك 2/1، ثم أمام المقاولون العرب 2/0، ثم أمام الإسماعيلي 3/2، وتعادل مع غزل المحلة 1/1، وخسر أمام سموحة 2/1، ثم أمام فيوتشر 1/0، وأخيراً أمام البنك الأهلي بنتيجة 3/2.

ويحتل النادى المصرى المركز الـ13 برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز المصرى فى 4 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو المصرى 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً آخر.