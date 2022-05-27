شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يمنح جنش حق تحديد مصيره آخر الموسم بعد انتهاء الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مجلس إدارة نادى فيوتشر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، الحق فى تحديد مصيره بنهاية الموسم الجارى بعد انتهاء إعارته إلى النادى، حيث يتضمن عقد جنش شرطاً جزائياً بقيمة 2 مليون جنيه، وكان جنش قد انضم إلى فيوتشر فى بداية الموسم الجارى على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وإجمالا خاض محمود عبد الرحيم "جنش" مع الزمالك 114 مباراة بإجمالى 10079 دقيقة لعب خرج بكلين شين في 58 مباراة منها وتلقت شباكه 79 هدفاً وحصل أربعة إنذارات.

توج محمود جنش بالعديد من البطولات مع الزمالك، حيث فاز بلقب الدورى الممتاز مرتين وكأس مصر 6 مرات، وكأس السوبر المصرى مرتين، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس الكونفيدرالية، وكأس السوبر المصرى السعودى.

ومع فيوتشر شارك جنش فى 12 مباراة حافظ خلالها على نظافة شباكه فى 5 مباريات، واستقبلت شباكه 13 هدفاً.

وأكد على ماهر المدير الفنى لفيوتشر أن فريقه يمتلك أقوى خط هجوم فى الدورى العام بعد النادى الأهلى، وقال ماهر فى تصريحات صحفية: آخر 3 مباريات حققنا نتائج جيدة فى وقت قليل جدًا والتعادل أمام بيراميدز يدفعنا خطوة للأمام فى جدول الترتيب، اللاعبون ارتكبوا أخطاء فى التمرير بشكل مبالغ فيه خلال الشوط الأول لكن فى النهاية لم نواجه أى خطورة على مرمانا طوال اللقاء، فيوتشر أقوى خط هجوم فى الدورى المصرى بعد النادى الأهلى ونسجل كل مباراة من 3 لـ4 أهداف وهو أمر جيد".

وأضاف على ماهر عن تعادل فريقه مع بيراميدز: واجهنا فريقا قويا يمتلك شراسة وقوة هجومية لكن لم تظهر خطورته بسبب تعاملنا الجيد خلال اللقاء، أتيحت لنا العديد من الفرص للتسجيل لكن لم نستغلها وكان أهمها هجمة أحمد عاطف، ركزنا على غلق مساحات الملعب ونجحنا فى ذلك نظرًا للقدرات الكبيرة التى يمتلكها فريق بيراميدز فى النواحى الهجومية .