شكرا لقرائتكم خبر عن الثعلب الصغير حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد ابنته هايا الـ17: أحبك يا حبيبتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الإمبراطور والثعلب الصغير حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاد ابنته "هايا"، التى أكملت اليوم 17 عاما، متمنيا لها عاما وأوقاتا سعيدة.

ونشر الثعلب، صورتين له مع ابنته هايا، الأولى ى عمرها الحالى والثانية خلال طفولتها، صحبها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد يا هيوكا.. 17 عاما من السعادة.. أحبك يا حبيبتى".



حازم إمام

ومنذ أيام قليلة حرص حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى، على تهنئة والدته الدكتورة ماجى الحلوانى بعيد ميلادها عبر صفحته الشخصية على إنستجرام.

ونشر حازم إمام صورة تجمعه بوالدته معلقا "كل سنة وإنتى دائما بألف صحة وسعادة، ربنا يخليكى لينا يارب".



حازم مع ابنته هايا

ونال حازم إمام خلال مشواره الكروى العديد من الألقاب، حيث حصل على لقب أفضل لاعب أفريقى داخل القارة عامى 1996 و2003م، وأفضل لاعب مهارى فى بطولة بيبسى للمهارات عام 2001م، كما حصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم مصرى عام 2003م.

لعب مع منتخب مصر 87 مباراة أحرز فيها 16 هدفًا، ولعب آخر مبارياته مع المنتخب عام 2005 ضد منتخب الكويت.

حصد مع الزمالك 12 بطولة، 3 مرات بطولة الدورى العام، و2 بطولة كأس مصر، و2 بطولة كأس السوبر المصرى، و2 بطولة دورى أبطال أفريقيا، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس الأمير فيصل العربية، وكأس السوبر المصرى السعودى.