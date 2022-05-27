شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة سموحة وإيسترن كومبانى على المائدة الفنية لعلى ماهر قبل موقعة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، على مراجعة المباريات السابقة لإيسترن كومباني في الدوري العام، وآخرها مباراة سموحة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في إيسترن كومباني قبل اللقاء المرتقب بينهما.

ويلتقي فيوتشر مع إيسترن كومباني يوم الأحد المقبل على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، وكان فيوتشر قد تعادل في مباراة الجولة الماضية سلبياً أمام بيراميدز، فى مباراة شهدت إهدار العديد من الفرص من جانب لاعبى فيوتشر.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 35 نقطة بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 10 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر.

ويسعى فريق فيوتشر إلى إنهاء موسمه الأول في الدوري العام بالمربع الذهبي، وذلك لضمان المشاركة في البطولات القارية والعربية.

من جانبه أكد علي ماهر المدير الفني لفيوتشر أن فريقه يواجه أزمة حقيقية في إهدار الفرص وقال ماهر عقب مباراة بيراميدز: واجهنا فريق قوي يمتلك شراسة وقوة هجومية لكن لم تظهر خطورته بسبب تعاملنا الجيد خلال اللقاء ، أتيحت لنا العديد من الفرص للتسجيل لكن لم نستغلها وكان أهمها هجمة أحمد عاطف ، ركزنا على غلق مساحات الملعب ونجحنا في ذلك نظرًا للقدرات الكبيرة التي يمتلكها فريق بيراميدز في النواحي الهجومية .

وواصل: آخر 3 مباريات حققنا نتائج جيدة في وقت قليل جدًا والتعادل أمام بيراميدز يدفعنا خطوة للأمام في جدول الترتيب ، اللاعبين ارتكبت أخطاء في التمرير بشكل مبالغ فيه خلال الشوط الأول ولكن في النهاية لم نتلقى أي خطورة على مرمانا طوال اللقاء، فيوتشر أقوى خط هجوم في الدوري المصري بعد النادي الأهلي ونسجل كل مباراة من 3 ل 4 أهداف وهو أمر جيد.